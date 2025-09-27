Tu Si Que Vales riparte con la novità Paolo Bonolis in giuria con ospiti Ilary Blasi Simona Ventura e il maestro Peppe Vessicchio | cosa accadrà su Canale 5
Questa sera, sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5, al via la 12esima edizione di “ Tu Si Que Vales “. A giudicarli la new entry Paolo Bonolis assieme agli “storici” Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, quest’ultima in rappresentanza della giuria popolare. A condurre il programma per il terzo anno consecutivo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palco performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età che vogliono mostrare le proprie capacità artistiche nelle più disparate discipline. Quindi arriveranno maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi e giocolieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
