Tú Sí Que Vales 2025 riparte il talent show di Canale 5 | i conduttori e la giuria

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Bonolis debutta in giuria al fianco di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

