. Quante puntate sono previste per Tu si que vales 2025? Il programma condotto da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Luciana Littizzetto Rudy Zerbi e la new entry Paolo Bonolis va in onda su Canale 5 in prima serata con la dodicesima edizione a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.30. In tutto sono previste undici puntate, tutte in onda il sabato sera su Canale 5. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) per il talent show: Prima puntata: 27 settembre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tu si que vales 2025: quante puntate, durata e quando finisce