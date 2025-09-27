Tu Si Que Vales 2025 al via stasera 27 settembre su Canale 5 | anticipazioni giuria ospiti e giudici

Questa sera, sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5 torna Tu Si Que Vales, il talent show che ha conquistato milioni di spettatori ed è ormai giunto alla sua dodicesima edizione. Anche quest’anno il programma offrirà spettacolo, emozioni e tanto divertimento grazie a performer provenienti da tutto il mondo, pronti a mostrare il proprio talento nelle discipline più varie: dalla danza al canto, dalla magia all’acrobatica, fino a numeri di comicità e sport estremi. Tu si que vales 2025: una giuria d’eccezione con una grande novità, Paolo Bonolis. La giuria di Tu Si Que Vales 2025 si arricchisce di una new entry d’eccezione: Paolo Bonolis, che porta la sua brillante ironia accanto ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, quest’ultima come sempre in rappresentanza della giuria popolare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

