TS – Tudor respira se c’è Gleison è un’altra storia
TORINO – Ormai incensarlo rischia di risultare un mero esercizio di stile. Non scopriamo di certo oggi lo status di Gleison Bremer. Cosa rappresenti per una squadra come la Juventus, alla disperata ricerca di certezze attorno cui costruire un futuro nuovamente compatibile con la storia del club. Un profilo imprescindibile, mancato come l'aria ai bianconeri nella scorsa stagione – per via di quell'infortunio al ginocchio che l'ha tenuto lontano dal campo per quasi un anno – costretti a rinunciare a un modus operandi prettamente offensivo per "tamponare" le crepe di un reparto ancora troppo fragile per poter vivere di luce propria.
Verona-Juventus, Bremer si accascia a terra a fine partita ma Tudor respira: solo stanchezza
