2025-09-27 22:12:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: TORINO – Per l’ottavo anno consecutivo (sei pareggi e due vittorie) l’Atalanta esce imbattuta dall’Allianz Stadium: finisce 1-1 la sfida contro la Juve valida per la quinta giornata di campionato. La Dea passa avanti con un eurogol di Sulemana nel recupero della prima frazione di gioco, sogna il colpaccio ma poi viene ripresa da Cabal, entrato al posto dell’infortunato Bremer e a segno dopo appena due minuti con il suo primo gol in Serie A. Al termine del match, il tecnico dei nerazzurri, Ivan Juric, guarda il bicchiere mezzo pieno e recrimina per le occasioni non sfruttate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Potevamo chiuderla prima”, Juric amaro poi l’elogio al top Juve: “È devastante, il migliore”