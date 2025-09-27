Trumpinvia truppe a Portland Oregon
18.00 Il presidente Trump ha disposto l'invio di truppe a Portland,in Oregon." Su richiesta del segretario di Sicurezza Nazionale,Noem, ha ordinato di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere la città, devastata dalla guerra, e a tutte le strutture per il controllo dell'immigrazione,assediate da Antifa e da terroristi interni",ha scritto su Truth, aggiungendo "Autorizzo l'uso della piena forza, se necessario", Portland è stato bersaglio di molte proteste, con violenti scontri tra polizia e manifestanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
