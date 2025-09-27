trump zelensky la decisione che cambia la guerra e putin questa volta trema davvero

Donald Trump ha aperto uno spiraglio che fino a ieri sembrava impensabile: togliere il veto americano alla fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina. Un passaggio che potrebbe cambiare il volto della guerra, ribaltando equilibri militari e politici. Al centro della partita ci sono i Tomahawk, armi capaci di colpire fino a 2.500 chilometri di distanza, con un potenziale distruttivo ben superiore ai droni che Kiev utilizza finora. L’incontro fra il presidente statunitense e Volodymyr Zelensky si è svolto a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Il leader ucraino ha chiesto “armi a lungo raggio”, sottolineando che non si tratta di una minaccia diretta ma di “pressione su Putin perché si sieda al tavolo dei negoziati”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

