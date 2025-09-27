Trump-Zelensky la decisione che cambia la guerra E Putin questa volta trema davvero
Donald Trump ha aperto uno spiraglio che fino a ieri sembrava impensabile: togliere il veto americano alla fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina. Un passaggio che potrebbe cambiare il volto della guerra, ribaltando equilibri militari e politici. Al centro della partita ci sono i Tomahawk, armi capaci di colpire fino a 2.500 chilometri di distanza, con un potenziale distruttivo ben superiore ai droni che Kiev utilizza finora. L’incontro fra il presidente statunitense e Volodymyr Zelensky si è svolto a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Il leader ucraino ha chiesto “armi a lungo raggio”, sottolineando che non si tratta di una minaccia diretta ma di “pressione su Putin perché si sieda al tavolo dei negoziati”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: trump - zelensky
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Melooni per il sostegno»
Zelensky-Trump, la richiesta di Kiev e la risposta a sorpresa: il retroscena dell'incontro - X Vai su X
++ ++ Media: Zelensky ha chiesto a Trump missili a lungo raggio. - facebook.com Vai su Facebook
Come Zelensky ha portato Trump dalla sua parte, per ora - Il presidente ucraino ci è riuscito al loro quarto incontro, dopo molte giravolte e azioni ben studiate: ma potrebbe non durare ... Riporta ilpost.it
TRUMP E UCRAINA/ “Zelensky deve negoziare subito per evitare una sconfitta strategica peggiore” - La guerra si preannuncia lunga, ma in un conflitto di logoramento la Russia è destinata a prevalere. Da ilsussidiario.net