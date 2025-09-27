Il destino di TikTok, l’app che ha ridefinito il panorama dei social media, è stato appeso a un filo per mesi, tra minacce di ban e complesse trattative internazionali. Ora, un colpo di scena inaspettato ha svelato il segreto dietro la sua salvezza negli Stati Uniti. Un ordine esecutivo firmato dal Presidente Donald Trump, frutto di un dialogo diretto con il Presidente cinese Xi Jinping. L’annuncio segna una svolta cruciale per la piattaforma, che si è trovata al centro di una vera e propria tempesta geopolitica. L’ordine esecutivo di Trump, infatti, approva di fatto la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a un consorzio di investitori americani, con l’obiettivo primario di mantenere l’applicazione pienamente operativa nel paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump salva TikTok? L’accordo da 14 miliardi che blinda i tuoi dati