Trump salva TikTok? L’accordo da 14 miliardi che blinda i tuoi dati
Il destino di TikTok, l’app che ha ridefinito il panorama dei social media, è stato appeso a un filo per mesi, tra minacce di ban e complesse trattative internazionali. Ora, un colpo di scena inaspettato ha svelato il segreto dietro la sua salvezza negli Stati Uniti. Un ordine esecutivo firmato dal Presidente Donald Trump, frutto di un dialogo diretto con il Presidente cinese Xi Jinping. L’annuncio segna una svolta cruciale per la piattaforma, che si è trovata al centro di una vera e propria tempesta geopolitica. L’ordine esecutivo di Trump, infatti, approva di fatto la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a un consorzio di investitori americani, con l’obiettivo primario di mantenere l’applicazione pienamente operativa nel paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: trump - salva
I dazi di Trump mettono in ginocchio il Sud Italia: si salva solo la Puglia
Borse europee in rosso dopo i dazi al 30%: Trump salva i Bitcoin, picco a 121mila dollari
Trump salva Boeing, troppo grande per fallire: niente processo nonostante le oltre 300 vittime dei disastri aerei
Trump firma un esecutivo per salvare TikTok dalla Cina ma lo vorrebbe “100% Maga”. Il presidente annuncia di aver avuto il via libera da Xi per vendere la gestione della parte americana del social. Cosa non torna dell'accordo. Di @PriscillaRugg - X Vai su X
Donald Trump ha ufficialmente firmato il decreto esecutivo per salvare TikTok https://shorturl.at/Jq9K8 - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma l’ordine Salviamo TikTok: accordo da 14 miliardi per evitare il divieto negli USA - Stando alle prime indiscrezioni, tra i protagonisti del nuovo assetto ci sono Oracle, Silver Lake e il fondo MGX con sede ad Abu Dhabu, che deterranno complessivamente circa il 45% della futura TikTok ... Si legge su tuttotech.net
TikTok passa in mani USA, Trump firma l'ordine esecutivo - Il presidente ha infine ordinato che il Procuratore Generale e il Dipartimento di Giustizia non intraprendano azioni legali per far ... Segnala hdblog.it