Trump può davvero porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente mutato posizione sulla guerra in Ucraina. Dopo mesi di dichiarazioni ambigue, ha espresso un forte sostegno all' integrità territoriale ucraina, arrivando a definire la Russia una "tigre di carta". Durante l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle Nazioni Unite, Trump ha affermato che, con l'appoggio di NATO e Unione Europea, Kiev potrebbe "combattere e riconquistare l'intera Ucraina nella sua forma originale". Un'affermazione che ha acceso un dibattito: si tratta di una svolta decisiva verso la pace o di un annuncio più retorico che concreto?

