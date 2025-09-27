Trump ordina l’invio dell’esercito a Portland per proteggere le strutture dell’Agenzia anti-immigrazione da Antifa
“Autorizzo l’uso della forza massima”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump innalza il livello di scontro e ordina al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di inviare la guardia nazionale a Portland e nelle strutture dell’ Ice, l’agenzia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. “Su richiesta del Segretario alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, sto ordinando a Hegseth di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e tutte le nostre strutture Ice sotto assedio a causa degli attacchi di Antifa e di altri terroristi interni”, ha scritto il tycoon su Truth. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - ordina
Trump ordina la distruzione di contraccettivi per 9,7 milioni di dollari destinati a donne in aree in crisi
Trump ordina la rimozione dei senzatetto: "Via dalle strade americane"
Washington Post: “Trump ordina distruzione di contraccettivi per i Paesi poveri”
Trump ordina bandiere a mezz’asta sulla Casa Bianca e in tutti gli Stati Uniti fino a domenica per l’assassinio di Charlie Kirk. Per gli USA un altro 11 settembre da ricordare, ma questa volta il terrorismo non viene da fuori. - X Vai su X
Il presidente USA Donald Trump ordina bandiere a mezz'asta fino a domenica alle 18: «Nessuno ha capito il cuore della gioventù americana meglio di lui» Vai su Facebook
Trump ordina lo stop all'iter per i visti di tutti gli studenti stranieri: «Controlli sui social contro l'antisemitismo» - L’amministrazione Trump sta prendendo in considerazione di sottoporre tutti gli studenti stranieri che fanno domanda per studiare negli Stati Uniti a una valutazione dei contenuti da loro ... Scrive corriere.it