Trump ordina l’invio dell’esercito a Portland per proteggere le strutture dell’Agenzia anti-immigrazione da Antifa

“Autorizzo l’uso della forza massima”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump innalza il livello di scontro e ordina al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di inviare la guardia nazionale a Portland e nelle strutture dell’ Ice, l’agenzia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. “Su richiesta del Segretario alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, sto ordinando a Hegseth di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e tutte le nostre strutture Ice sotto assedio a causa degli attacchi di Antifa e di altri terroristi interni”, ha scritto il tycoon su Truth. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

