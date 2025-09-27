Trump novità sui dazi dal primo Ottobre

Trump ha fatto il suo annuncio su Truth riguardo ai dazi. Il presidente ha scritto che a partire dal primo ottobre “Imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato. A meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”. Trump: “Non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata”. Il presidente USA ha continuato: “Abbiamo definito la costruzione come un cantiere in fase di avvio eo di costruzione. Pertanto, “non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

