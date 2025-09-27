Trump Melania e quel dito puntato È giallo sul video | cosa è successo

Brutto momento per Donald e Melania Trump? In un video divenuto virale sui social si vede la coppia presidenziale intenta a discutere. Questo, almeno, secondo alcune interpretazioni. A quanto pare il filmato sarebbe stato girato lo scorso 23 settembre, quando Trump e Melania stavano lasciando New York dopo aver preso parte all' Assemblea generale della Nazioni Unite. I due si trovano a bordo dell'elicottero Marine One, ma dai vetri dei finestrini è possibile assistere alla lite in atto. Poco importa che dopo siano scesi tenendosi per mano e camminando insieme sul South Lawn della Casa Bianca. Le immagini della coppia presidenziale che discute, come qualsiasi altra coppia, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

