Trump Melania e quel dito puntato È giallo sul video | cosa è successo
Brutto momento per Donald e Melania Trump? In un video divenuto virale sui social si vede la coppia presidenziale intenta a discutere. Questo, almeno, secondo alcune interpretazioni. A quanto pare il filmato sarebbe stato girato lo scorso 23 settembre, quando Trump e Melania stavano lasciando New York dopo aver preso parte all' Assemblea generale della Nazioni Unite. I due si trovano a bordo dell'elicottero Marine One, ma dai vetri dei finestrini è possibile assistere alla lite in atto. Poco importa che dopo siano scesi tenendosi per mano e camminando insieme sul South Lawn della Casa Bianca. Le immagini della coppia presidenziale che discute, come qualsiasi altra coppia, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - melania
Mondiale per Club, Trump e Melania in tribuna per la finale
Il trench, il cappello, il vestito giallo: Melania Trump attira l’attenzione a Londra
Il bacio di Trump e Melania, il siparietto virale durante i festeggiamenti del 4 luglio
La discussione animata tra Donald e Melania Trump in elicottero - X Vai su X
#intanto Trump e Melania litigano sull’Air Force One, l’IA di Musk tenta la lettura del labiale. Ecco il risultato - facebook.com Vai su Facebook
Trump, il video del “complotto”: la lite con la moglie Melania e il labiale che svela la verità - Donald e Melania Trump ripresi in un momento di tensione su Marine One: gli esperti svelano cosa è davvero accaduto all'ONU. Da newsmondo.it
Donald Trump discute con Melania: lui le punta il dito, lei scuote la testa. La rabbia del presidente per il “complotto” - Un quadretto di coppia che ha come protagonisti Donald Trump e la first lady Melania. Scrive msn.com