Trump la decisione durissima | Dispiego l’esercito a Portland

Donald Trump ha deciso di giocare la carta più forte della sua presidenza. Con un messaggio diffuso sui social, il presidente americano ha annunciato il dispiegamento della guardia nazionale a Portland e in tutte le sedi federali dell’agenzia anti-migranti Ice che risultano “sotto assedio”. Un ordine diretto che autorizza l’uso della forza piena contro i presunti attacchi di Antifa e di quelli che ha definito “terroristi interni”. L’annuncio segna un salto di livello nella strategia “law and order” che Trump ha rilanciato sin dal suo ritorno alla Casa Bianca. La città dell’Oregon torna così al centro della scena, come già avvenne negli anni delle proteste contro la brutalità della polizia, quando agenti federali furono accusati di arresti arbitrari e uso eccessivo della forza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
