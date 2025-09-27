«Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo». Lo ha scritto Donald Trump su Truth. «Tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump intravede la pace: “C'è la volontà di raggiungere un accordo su Gaza”