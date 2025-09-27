Trump il novello Nerone
Sette, otto mesi fa il ministro Gilberto Pichetto azzardò una battuta tra il serio e il faceto a proposito delle stravaganze di Donald Trump: "sembra un novello Nerone". Dopo circa trecento giorni, purtroppo, quella battuta volge più verso il serio che non il faceto. La cronaca delle ultime 48 ore è a dir poco - per usare un eufemismo - pittoresca. L'uomo che è convinto di meritare il nobel della pace sostiene che gli aerei russi che sconfinano nei cieli Nato andrebbero abbattuti: magari è nel "giusto" ma con lui le parole non si sa mai se hanno il "giusto" peso. Non basta. Dopo aver fatto una scenata a Zelensky alla Casa Bianca mettendolo al muro con una frase cruda "non hai le carte", ora sostiene che l'Ucraina potrebbe sconfiggere la Russia e non avrebbe bisogno neppure degli Usa ma basterebbe il sostegno dell'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
