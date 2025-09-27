Trump fa incriminare l’ex capo dell’Fbi Comey
Il rinvio a giudizio di James Comey oltrepassa una ulteriore linea rossa nel consolidamento del potere autocratico di Donald Trump. Si tratta infatti della prima incriminazione di un ex direttore . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La surreale carriera di Lindsey Halligan, che ora deve incriminare i rivali di Trump
Trump fa incriminare James Comey: prima volta per un ex direttore dell’FBI
Trump per anni ha chiesto di incriminare Comey con qualsiasi tipo di accusa, solo perché lui aveva osato aprire una indagine sul Russiagate all’inizio del suo primo mandato. Il fatto che il Dipartimento di Giustizia di Pam Bondi lo abbia fatto, é un altro punto b - X Vai su X
L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato: un gran giurì ha dato il via libera a due capi d'accusa nei suoi confronti, uno su dichiarazioni false, l'altro su ostruzione alla giustizia. Donald Trump festeggia: "giustizia in America", ha scritto sul suo social - facebook.com Vai su Facebook
Trump fa incriminare Comey, ex direttore dell'FBI. È la prima volta nella storia - Via libera a due capi d'accusa: dichiarazioni false al Congresso e ostruzione alla giustizia. Riporta msn.com