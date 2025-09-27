Trump fa incriminare l’ex capo dell’Fbi Comey

Il rinvio a giudizio di James Comey oltrepassa una ulteriore linea rossa nel consolidamento del potere autocratico di Donald Trump. Si tratta infatti della prima incriminazione di un ex direttore . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La surreale carriera di Lindsey Halligan, che ora deve incriminare i rivali di Trump

Trump fa incriminare James Comey: prima volta per un ex direttore dell’FBI

Trump fa incriminare Comey, ex direttore dell'FBI. È la prima volta nella storia - Via libera a due capi d'accusa: dichiarazioni false al Congresso e ostruzione alla giustizia.

