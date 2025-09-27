Trump fa affari con Kazakistan e Uzbekistan | accordi miliardari dai Boeing alle materie prime

Oltre 12 miliardi di dollari. È il valore degli accordi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha portato a casa da Kazakistan e Uzbekistan in sole 24 ore. Senza nemmeno doversi spostare dal territorio Usa, considerato che i leader delle due repubbliche centro asiatiche in questi giorni si trovano a New York per partecipare all’ottantesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Spacchettando la somma, otto miliardi vanno attribuiti al governo uzbeco, che ha annunciato la volontà di procedere all’acquisto di oltre venti velivoli dalla Boeing per dare spinta ulteriore alla crescita di Uzbekistan Airways. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump fa affari con Kazakistan e Uzbekistan: accordi miliardari dai Boeing alle materie prime

In questa notizia si parla di: trump - affari

La minaccia dei dazi Usa pesa sull’Europa ma intanto gli affari di Trump vanno a gonfie vele

I maschi della famiglia Trump tra mafia, Ku Klux Klan e affari sporchi: viaggio alle origini del leader Usa

Kai Trump ha lo stesso fiuto per gli affari di suo nonno: la nipote del presidente Usa annuncia il suo primo sponsor su TikTok – Il video

Trump ed Erdogan smussano tutte le differenze, e fanno affari. L’incontro dei due leader alla Casa Bianca sancisce il pieno riavvicinamento tra Washington e Ankara, con intese su energia, difesa e ricostruzione regionale. Di Stefano Mazzola - X Vai su X

Allucinante. Durante un’intervista, un giornalista ha posto a Trump una domanda semplice e legittima: se sia normale che un presidente in carica si occupi ancora dei propri affari privati. La sua reazione? Questa: Giornalista: “Un presidente in carica dovrebbe - facebook.com Vai su Facebook

Trump, una presidenza per arricchire sé e la famiglia. Tutti gli affari e i conflitti di interesse - Da inizio anno il patrimonio è raddoppiato, con un balzo di 3 miliardi di dollari. repubblica.it scrive

Pace fatta tra Erdogan e Trump in nome degli affari: il presidente americano sblocca la vendita dei jet F35 alla Turchia - Nell’incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, l’autocrate turco Recep ... Secondo ilfattoquotidiano.it