Trump | Entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai La Slovenia vieta l' ingresso a Netanyahu per crimini di guerra

Roma, 27 settembre 2025 – “Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo”. Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth. “Tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Netanyahu. C'è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: “Entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai”. La Slovenia vieta l'ingresso a Netanyahu per crimini di guerra

In questa notizia si parla di: trump - entusiasmo

Solo un anno fa le parole (ambigue) di Trump sulla capacità di Kiev di riconquistare tutti i suoi territori avrebbero generato entusiasmo. Ora invece l'Ue fiuta la trappola (di Leone Grotti) https://www.tempi.it/ucraina-russia-trump-vittoria - facebook.com Vai su Facebook

Nessuno crede più nella vittoria dell’Ucraina. Solo un anno fa le parole (ambigue) di Trump sulla capacità di Kiev di riconquistare tutti i suoi territori avrebbero generato entusiasmo. Ora invece l'Ue fiuta la trappola - di @LeoneGrotti - X Vai su X

Trump, entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai - "Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Scrive msn.com

MO: Trump, entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai - "Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Riporta swissinfo.ch