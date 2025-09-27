Trump | Entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai La Slovenia vieta l' ingresso a Netanyahu per crimini di guerra

Quotidiano.net | 27 set 2025

Roma, 27 settembre 2025 – “Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo”. Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth. “Tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Netanyahu. C'è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

