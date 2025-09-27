Trump e il piano in 21 punti per Gaza | ostaggi liberi in cambio del ritiro dell’Idf dalla Striscia

Questa mattina, il quotidiano israeliano Haaretz aveva sostenuto che l'organizzazione terroristica avesse accettato "in linea di principio il piano" redatto dagli Stati Uniti. Nel pomeriggio, invece, fonti di Hamas hanno precisato ad al Araby di "non aver ancora ricevuto il piano Trump". Al momento, quindi, non vi sono certezze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e il piano in 21 punti per Gaza: ostaggi liberi in cambio del ritiro dell’Idf dalla Striscia

