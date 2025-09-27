Alla fine di una nuova giornata sull’ottovolante, come quelle passate fino a qualche settimana fa grazie alle giravolte di Donald Trump sui dazi, tocca al commissario europeo al commercio Maros Sefcovic tentare di gettare acqua sul fuoco e di rassicurare: "C’è un chiaro impegno da parte degli Stati Uniti a mantenere anche i prodotti farmaceutici entro il tetto del 15%, onnicomprensivo. Come abbiamo negoziato e inserito nella dichiarazione congiunta. Quando discutevamo di queste questioni erano già in corso due, tre indagini, e quindi i prodotti farmaceutici, il legname e i semiconduttori sono stati inseriti in questa categoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump e i nuovi dazi. Farmaci, camion e mobili. L’irritazione Ue: stia ai patti