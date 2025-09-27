Trump dispiega la guardia nazionale a Portland e sedi Ice Usate la forza contro gli attacchi dei terroristi interni

Washington, 27 settembre 2025 - Il presidente americano, Donald Trump ha disposto l'invio della guardia nazionale a Portland. "Su richiesta del segretario della Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ho ordinato al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e tutte le nostre strutture Ice assediate dagli Antifa e altri terroristi interni", ha scritto su Truth. "Autorizzo anche il ricorso alla piena forza, se necessario", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

