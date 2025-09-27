Trump dispiega la guardia nazionale a Portland e nelle sedi dell’agenzia anti-immigrazione Ice | Concesso l’uso della forza contro gli Antifa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale a Portland, in Oregon, per affrontare quella che definisce una minaccia di «terrorismo interno». La decisione, comunicata tramite un post sulla piattaforma Truth, è stata presa – precisa Trump – su richiesta della segretaria per la Sicurezza nazionale, Kristi Noem, e affidata al segretario alla Guerra, Pete Hegseth. Nel messaggio, il presidente descrive Portland come una città « devastata dalla guerra », affermando che le truppe avranno « pieno uso della forza » per proteggere le strutture dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) da presunti attacchi da parte di Antifa e altri gruppi che Trump descrive «terroristi interni». 🔗 Leggi su Open.online

