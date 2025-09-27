Trump dichiara guerra agli antifascisti | esercito autorizzato a usare la forza totale a Portland
Trump ordina l'invio di truppe a Portland contro gruppi antifascisti che assediano strutture ICE. Il presidente autorizza la "forza totale" contro quelli che definisce "terroristi domestici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le ultime dichiarazioni di Trump sull'uso del paracetamolo in gravidanza e aumento del rischio di autismo sono prive di fondamento e preoccupano la comunità scientifica
Omicidio Kirk, Trump dichiara gli Antifa "terroristi". Kimmel torna in onda su ABC
Trump dichiara guerra agli antifascisti: esercito autorizzato a usare la "forza totale" a Portland - La decisione, presa su richiesta del Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem, prevede il dispiegamento di forze militari sotto la direzione del Segretario alla Guerra Pete Hegseth.
