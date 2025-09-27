Trump dichiara guerra agli antifascisti | esercito autorizzato a usare la forza totale a Portland

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump ordina l'invio di truppe a Portland contro gruppi antifascisti che assediano strutture ICE. Il presidente autorizza la "forza totale" contro quelli che definisce "terroristi domestici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump dichiara guerra agli antifascisti: esercito autorizzato a usare la “forza totale” a Portland - La decisione, presa su richiesta del Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem, prevede il dispiegamento di forze militari sotto la direzione del Segretario alla Guerra Pete Hegseth. Segnala fanpage.it

