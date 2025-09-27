Truffano una 91enne arrestati Inseguimento della Polizia sull’A1 Due giovani bloccati dagli agenti
La cosiddetta truffa del finto maresciallo colpisce ancora. Ma gli autori a questo giro sono stati beccati dalla polizia, che ha arrestato in flagranza per truffa aggravata in concorso due giovani di origine campana, di 19 e 23 anni, che gli agenti hanno pedinato per oltre 70 chilometri di autostrada. La vittima, anche stavolta, è una anziana signora, in questo caso una 91enne di Rapolano Terme, dalla quale i due giovani finiti in manette erano riusciti a farsi consegnare gioielli per un valore di 15mila euro, già restituiti alla pensionata. L’operazione della Squadra mobile della questura di Siena è scattata in seguito ad alcune segnalazioni giunte alla sala operativa di via del Castoro circa dei tentativi di truffa telefonica con la tecnica del "finto maresciallo", fortunatamente andati a vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
