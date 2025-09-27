Trovato un cadavere sulla banchina del porto a Civitavecchia

AGI -  Il cadavere di una persona è stato trovato, nelle prime ore di questa mattina, all'interno dello scalo marittimo di Civitavecchia, nei pressi della banchina numero 10. Lo scrive EtruriaNews. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un uomo, ancora non identificato, vestito con una maglietta bianca. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere stato trascinato in zona dalle correnti marine. Non si esclude al momento alcuna ipotesi: dalle prime ricostruzioni - scrive il sito web diretto da Paolo Gianlorenzo -, tra le possibilità al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche quella che possa trattarsi di un surfista disperso. 🔗 Leggi su Agi.it

