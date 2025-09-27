Trovato morto noto ristoratore dell’Isola d’Elba il lutto di Portoferraio C’è l’autopsia
Portoferraio, 27 settembre 2025 – Eugenio Corsi se n'è andato improvvisamente. In un pomeriggio qualunque, mentre si stava facendo la doccia prima di entrare al lavoro, al ristorante «Il Garibaldino», l’attività di famiglia che gestiva con la mamma Giovanna e il fratello Edoardo, lungo la darsena medicea di Portoferraio. A dare l’allarme i familiari che non vedendolo arrivare lo chiamavano al telefono senza ricevere risposta. A fare l'atroce scoperta del corpo ormai senza vita sembra sia stato il cuoco del ristorante che è andato a cercarlo a casa, in via Ninci a Portoferraio. Aveva solo 32 anni, tutta la vita davanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
