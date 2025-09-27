Trovato l’autista che ha investito una donna e non l’ha soccorsa
È stato trovato l’uomo che nella serata di venerdì 26 settembre ha investito una donna che stava attraversando le strisce pedonali e si è allontanato senza soccorrerla: si tratta di un giovane bolzanino che nella mattinata di sabato 27 settembre si è presentato spontaneamente alle forze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
