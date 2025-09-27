Troppi pregiudicati tra i clienti la polizia chiude per 7 giorni un centro scommesse
È stata sospesa per sette giorni dalla polizia l’attività di un centro scommesse, ubicato in una piazza del centro storico della città, in quanto era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati così come accertato nel corso di diversi controlli. I poliziotti del commissariato “Centrale” hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notiziario flash del 23 settembre 2025 Ultras tenta rapina al Catania Point In piazza Palestro troppi pregiudicati al chiosco Acireale, restaurati simulacri Santi Cosma e Damiano Domani Trapani Catania ?Salvo Giuffrida
Seltz, limone e brutti ceffi: chiuso il chiosco Catania: troppi pregiudicati tra i clienti
Era un “covo” di clienti pregiudicati, sospesa per sette giorni l’attività di un chiosco - La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di piazza Palestro, nel cuore del quartiere San Cristoforo, divenuto un abituale ritrovo di pregiudicati, così come emerso dai diversi ... lasicilia.it scrive
