Troia piange Fausto Aquilino | addio all’ex assessore comunale

La comunità di Troia piange Fausto Aquilino, assessore comunale nella Giunta Cavalieri. È scomparso all’età di 62 anni. Dottore commercialista e insegnante, nel 2014, all’epoca iscritto a Sinistra Ecologia e Libertà, aveva partecipato alle Primarie per la scelta del candidato sindaco del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

