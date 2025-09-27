Troia piange Fausto Aquilino | addio all’ex assessore comunale
La comunità di Troia piange Fausto Aquilino, assessore comunale nella Giunta Cavalieri. È scomparso all’età di 62 anni. Dottore commercialista e insegnante, nel 2014, all’epoca iscritto a Sinistra Ecologia e Libertà, aveva partecipato alle Primarie per la scelta del candidato sindaco del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: troia - piange
