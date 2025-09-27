Trofeo Yashin 2025 Donnarumma domina | Sommer supera i cento voti ma resta dietro Alisson
Trofeo Yashin 2025, i punteggi ufficiali: Donnarumma stravince con 486 punti, Sommer porta l’Inter sul podio con oltre cento punti. Trionfo netto per Gianluigi Donnarumma al Trofeo Yashin 2025, il riconoscimento assegnato al miglior portiere della stagione. L’estremo difensore del Manchester City che ha militato al Paris Saint-Germain la passata stagione e della Nazionale italiana ha vinto il premio per la seconda volta in carriera con un risultato schiacciante: 486 punti, più di tutti gli altri colleghi messi insieme presenti nella top 10. Un plebiscito che certifica la sua annata da protagonista assoluto, tra campionato e Champions League, e che conferma il valore internazionale dell’ex portiere del Milan, già capace di imporsi nel 2021 dopo l’Europeo vinto con l’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com
