Trofeo Lions Datini per Tommasino e gara Malaparte Viaggi | i risultati

Sabato 20 settembre al Golf Le Pavoniere il golf ha incontrato la solidarietà nel Trofeo Lions Datini per Tommasino. I giocatori sono scesi in campo a coppie, in un mix di agonismo e divertimento. Alessio Faggi e Andrea Busoni hanno vinto completando le 18 buche da campionato in 68 colpi. Nella categoria netta Riccardo ed Elia Bagni (55) hanno lasciato a ben quattro lunghezze Ezio Turrini con Giancarlo Giberti e Lando Michelagnoli con Alessandro Scandale. Costanza Alessandri e Barbra Cavallari (48) sono state le miglior lady mentre Francesco Salesia e Paola Fagiolini (50) la miglior coppia mista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

