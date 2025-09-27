Trofeo Lions Datini per Tommasino e gara Malaparte Viaggi | i risultati
Sabato 20 settembre al Golf Le Pavoniere il golf ha incontrato la solidarietà nel Trofeo Lions Datini per Tommasino. I giocatori sono scesi in campo a coppie, in un mix di agonismo e divertimento. Alessio Faggi e Andrea Busoni hanno vinto completando le 18 buche da campionato in 68 colpi. Nella categoria netta Riccardo ed Elia Bagni (55) hanno lasciato a ben quattro lunghezze Ezio Turrini con Giancarlo Giberti e Lando Michelagnoli con Alessandro Scandale. Costanza Alessandri e Barbra Cavallari (48) sono state le miglior lady mentre Francesco Salesia e Paola Fagiolini (50) la miglior coppia mista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trofeo - lions
REGATA LIONS CATTOLICA, Distretti 108 A, 108 Tb e 108 La, 21 settembre 2025 Domenica 21 settembre 2025, presso il Porto di Cattolica, si è svolta la Regata Lions Cattolica, XIV Trofeo GUglielmo Marconi & XXV Trofeo Città di Cattolica. La Regata Velica - facebook.com Vai su Facebook
BASKET, VIRTUS MATERA CONQUISTA TROFEO BCC BASILICATA AL PALASASSI NEL TORNEO CON LIONS BISCEGLIE, LA SCUOLA DI BASKET LECCE E ADRIA BARI: REPORT E FOTO - X Vai su X
Trofeo Lions Datini per Tommasino e gara Malaparte Viaggi: i risultati - Sabato 20 settembre al Golf Le Pavoniere il golf ha incontrato la solidarietà nel Trofeo Lions Datini per Tommasino. Scrive msn.com
Lions club Datini e coop Margherita - Collaborazione tra Lions Club Prato Datini e Cooperativa Margherita: rappresentazione teatrale con attori portatori di handicap mentale. Scrive lanazione.it