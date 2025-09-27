Triplice tentato omicidio in Germania | ricercato un uomo di Licata
Mario Abbate Un uomo di 66 anni, originario di Licata, è ricercato dalla polizia tedesca per un triplice tentato omicidio avvenuto ieri mattina a Betzdorf, piccolo centro della Renania. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accoltellato la ex moglie, il figlio e la nipote, prima di sparire nel nulla. Caccia all’aggressore. Il ricercato è Mario Abbate, separato dalla donna che ha aggredito all’interno di un appartamento in Johannes-Krell-Straße, a pochi passi dalla scuola elementare Christophorus. Armato di coltello, avrebbe colpito ripetutamente la ex moglie di 61 anni e il figlio di 41, entrambi ricoverati in ospedale in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
