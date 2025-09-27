Dicono che "nessuno aveva l’intenzione di uno scontro". Dicono che volevano "occupare pacificamente, a volto scoperto, alla luce del sole". Sono convinti di essere sotto attacco: "Vogliono cancellare le nostre facce". Il Lambretta non arretra. Quattro dei cinque arrestati per la prima fase degli scontri in Centrale sono militanti del collettivo di via Rizzoli: due universitarie di 21 anni, Arianna e Rachele, scarcerate con l’obbligo di firma; e due diciassettenni del Carducci, E. e M., mandati ai domiciliari col divieto di frequentare le lezioni. E la conferenza stampa di ieri mattina si è concentrata soprattutto sulla decisione del giudice Antonella De Simone, che alla permanenza in casa ha abbinato il divieto di andare a scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trincea Lambretta: "Eravamo pacifici. Noi sotto attacco"