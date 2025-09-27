Triathlon il 12 ottobre a Ostia il ‘Memorial Egidio Cristofoletti’

Ostia – Torna il Triathlon a Ostia. Il prossimo 12 ottobre si svolgerà il “Memorial Egidio Cristofoletti” nello scenario del Lungomare Vespucci. Tutte le informazioni e il programma –  (Fonte Comitato Regionale Triathlon Lazio Facebook). “TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2025 – MEMORIAL EGIDIO CRISTOFOLETTI Domenica 12 Ottobre 2025 Lungomare Amerigo Vespucci – Ostia Lido -Roma Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del triathlon e dello sport autentico! Gara valida per il Campionato Regionale Lazio 2025 e Rank Nazionale Edizione Speciale “Memorial Egidio Cristofoletti” triatleta, presidente e guida della nostra comunità sportiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

