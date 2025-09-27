Treviso auto fugge all' alt dei carabinieri | un morto durante l' inseguimento

La vittima è il passeggero, un 27enne, mentre il conducente, un 37enne con la patente revocata, ha riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treviso, auto fugge all'alt dei carabinieri: un morto durante l'inseguimento

In questa notizia si parla di: treviso - auto

Tenta di fuggire con l'auto dai carabinieri, poi si schianta contro una pianta: morto un ragazzo di 23 anni a Treviso

Fugge dai carabinieri e perde il controllo dell'auto, morto un 23enne: viaggiava con dei panetti di hashish. E' accaduto a Treviso

Treviso, fugge all’alt dei carabinieri e si schianta con l’auto: morto 23enne

Treviso, auto fugge dai carabinieri ed esce di strada: un morto e un ferito - X Vai su X

Paura alle 8 di oggi in via D'Annunzio a Quinto: un'auto in sosta ha preso fuoco, in pochi istanti le fiamme si sono estese anche alla macchina vicina, intaccandola leggermente. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso per le operazioni di spegnimento. Si è trattato - facebook.com Vai su Facebook

Auto fugge all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto, un morto durante l'inseguimento - Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, ... Come scrive gazzettadelsud.it

Treviso, auto fugge all'alt dei carabinieri: un morto durante un inseguimento - Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all'alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell'illuminazione e poi con ... Scrive msn.com