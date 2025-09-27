Treviso auto fugge all' alt dei carabinieri | un morto durante l' inseguimento

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è il passeggero, un 27enne, mentre il conducente, un 37enne con la patente revocata, ha riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

treviso auto fugge all alt dei carabinieri un morto durante l inseguimento

treviso auto fugge altAuto fugge all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto, un morto durante l'inseguimento - Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, ... Come scrive gazzettadelsud.it

Treviso, auto fugge all'alt dei carabinieri: un morto durante un inseguimento - Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all'alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell'illuminazione e poi con ... Scrive msn.com

