Sylla Mamadou è morto in carcere dopo appena 24 ore dal suo arresto. Il 35enne senegalese era stato fermato alla stazione di Caserta in stato confusionale: avrebbe prima aggredito una persona, colpendola con un pugno e sottraendogli il cellulare, poi assalito un’anziana. Tre agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti per bloccarlo e stando alla ricostruzione hanno subito delle lesioni. L’uomo è stato portato all’ospedale di Caserta per essere curato, quindi alla Polfer dove è stato arrestato, per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato trasferito, poi, al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è deceduto in cella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trentacinquenne muore in carcere 24 ore dopo l’arresto. La famiglia: “Indagare sui farmaci che gli hanno somministrato”