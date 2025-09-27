Trenta euro al mese per il controllo notturno | attenti alla truffa che sfrutta l' insicurezza dei cittadini

Parmatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Occorrono solo 30 euro al mese per un servizio di vigilanza privata notturna perchè il grosso dei costi viene coperto dalle aziende della zona". E' questa, in sostanza, la comunicazione fatta ad alcuni cittadini nella nostra provincia negli ultimi giorni. Si tratta di un tentativo di truffa. Vi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trenta - euro

Claudio Trenta e quel post su Facebook che gli è costato caro: oltre 40mila euro di risarcimento

Claudio Trenta rattoppatore di buche a Barlassina, deve risarcire due ex sindaci diffamati: 32mila euro

A Rimini 600 mila euro per riqualificare gli alloggi pubblici, circa trenta interventi dal 2020

trenta euro mese controlloAltro mese di stop alla vendita di alcol in tre zone di Voghera a rischio - Il provvedimento in vigore fino a metà ottobre in zona stazione e nelle piazze San Bovo e Meardi ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Spaccio, presa ’lady coca’. In un mese 100mila euro - Avevano creato un canale di distribuzione della droga con il quale muovevano chili di cocaina per un giro d’affari di 100mila euro al mese. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Trenta Euro Mese Controllo