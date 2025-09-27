Trenitalia | tornano le Frecce sulla linea Caserta – Benevento – Foggia
BRINDISI - Da oggi tornano le Frecce da e per la Capitale. Per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AVAC Napoli-Bari, dal 28 settembre il Frecciargento Roma Termini– Lecce (p. 8.05) e il Frecciarossa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ferrovie, tornano le Frecce tra la Puglia e Roma - Le Frecce di Trenitalia tornano da oggi a collegare la Puglia a Roma dopo un'interruzione del servizio cominciata il 15 settembre scorso. Da msn.com
Completati i lavori della prima tratta sulla Napoli-Bari: riapre la linea Caserta-Foggia e tornano le Frecce - Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale ... foggiatoday.it scrive