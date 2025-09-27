Treni e Flotilla | nelle Marche Ricci punta su Gaza per battere Acquaroli

Treni, Flotilla e Palestina. I l Pd ci spera davvero: nelle Marche – "l'ago della bilancia", secondo Schlein – l'effetto Gaza può ribaltare il pronostico.

Ricci sul treno per Gaza: "Marche e Palestina, è un voto per il mondo" - Il viaggio del candidato del centrosinistra da San Benedetto a Pesaro "I nostri avversari hanno una paura fottuta di perdere e fanno bene" . Riporta ilrestodelcarlino.it

Ricci, 'Un treno per Gaza': "Acquaroli non ha detto una parola su Gaza. Noi riconosceremo lo Stato di Palestina nel primo consiglio regionale" - (ASI) "Il Presidente uscente, Acquaroli, è riuscito a non dire neanche una parola sulla tragedia di Gaza anzi ha detto che lui si occupa di altro, come se occuparsi di bambini, civili, giornalisti e d ... Come scrive agenziastampaitalia.it