Tre ragazze torturate e uccise in diretta su Instagram | Una vendetta

Cityrumors.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orrore Narcos: tre giovani donne, tra cui una 15enne, torturate e uccise per vendetta in diretta Instagram. L’allarme per la violenza del narcotraffico È un atto di barbarie che ha sconvolto l’Argentina, un crimine che segna un’escalation terrificante nella violenza legata al narcotraffico. Tre giovani donne, tra cui una quindicenne, sono state attirate in una trappola mortale, torturate in diretta streaming su un gruppo privato di Instagram davanti a 45 spettatori, e infine brutalmente uccise. (Screenshot X) – Cityrumors.it Il movente? Una vendetta spietata per della cocaina rubata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

tre ragazze torturate e uccise in diretta su instagram una vendetta

© Cityrumors.it - Tre ragazze torturate e uccise in diretta su Instagram: “Una vendetta”

In questa notizia si parla di: ragazze - torturate

Trappola mortale dei narcos: tre ragazze invitate a una festa poi torturate e uccise a Buenos Aires

tre ragazze torturate ucciseInvitate a una festa, torturate e sepolte in giardino: la trappola mortale per tre ragazze - Tre ragazze uccise a Buenos Aires: torturate e sepolte da una banda narcos dopo essere state attirate a una falsa festa. Lo riporta newsmondo.it

tre ragazze torturate ucciseTrappola mortale dei narcos: tre ragazze invitate a una festa poi torturate e uccise a Buenos Aires - Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez sono state brutalmente torturate e uccise a Buenos Aires dopo essere state invitate a una festa ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Ragazze Torturate Uccise