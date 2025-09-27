Tre ragazze torturate e uccise in diretta su Instagram | Una vendetta

Orrore Narcos: tre giovani donne, tra cui una 15enne, torturate e uccise per vendetta in diretta Instagram. L’allarme per la violenza del narcotraffico È un atto di barbarie che ha sconvolto l’Argentina, un crimine che segna un’escalation terrificante nella violenza legata al narcotraffico. Tre giovani donne, tra cui una quindicenne, sono state attirate in una trappola mortale, torturate in diretta streaming su un gruppo privato di Instagram davanti a 45 spettatori, e infine brutalmente uccise. (Screenshot X) – Cityrumors.it Il movente? Una vendetta spietata per della cocaina rubata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Tre ragazze torturate e uccise in diretta su Instagram: “Una vendetta”

In questa notizia si parla di: ragazze - torturate

Trappola mortale dei narcos: tre ragazze invitate a una festa poi torturate e uccise a Buenos Aires

LE SOPRAVVISSUTE DIMENTICATE DEL TIGRE’ Sono decine di migliaia le donne torturate con oggetti metallici inseriti nei loro organi riproduttivi per renderle sterili e impedire così la nascita di discendenti. E l’atroce denuncia nata da un’inchiesta del Guardi - facebook.com Vai su Facebook

Accettano un passaggio al b&b, turiste violentate: arrestati tre ventenni. La Polizia ha trovato i cinque in una piazza, le ragazze erano in lacrime su una panchina - X Vai su X

Invitate a una festa, torturate e sepolte in giardino: la trappola mortale per tre ragazze - Tre ragazze uccise a Buenos Aires: torturate e sepolte da una banda narcos dopo essere state attirate a una falsa festa. Lo riporta newsmondo.it

Trappola mortale dei narcos: tre ragazze invitate a una festa poi torturate e uccise a Buenos Aires - Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez sono state brutalmente torturate e uccise a Buenos Aires dopo essere state invitate a una festa ... Lo riporta fanpage.it