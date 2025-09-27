Tre geologi calabresi eletti nei direttivi dell' Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale | i nomi
Lo scorso 22 settembre si è ufficialmente insediata la nuova governance dell’Epap, Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale che riunisce i professionisti attuari, chimici, fisici, agronomi, forestali e geologi.Particolarmente significativa, in questa tornata elettorale è stata la presenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: geologi - calabresi
EPAP, rinnovati gli organi statutari: tre geologi calabresi eletti negli organi direttivi · Il Reggino - X Vai su X
Ribadito il ruolo strategico dei geologi professionisti in una regione complessa e fragile come la nostra Vai su Facebook
EPAP, tre geologi calabresi entrano negli organi direttivi nazionali - Alfonso Aliperta, Francesco Fragale e Domenico Putrino eletti negli organi statutari dell’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale ... Scrive cosenzachannel.it
Rinnovati gli organi Epap: tre geologi calabresi eletti ai vertici - Lo scorso 22 settembre si è insediata ufficialmente la nuova governance dell’Epap, l’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, importante istituzione che riunisce professionisti di diverse dis ... Lo riporta cn24tv.it