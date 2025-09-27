Tre geologi calabresi eletti nei direttivi dell' Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale | i nomi

Lo scorso 22 settembre si è ufficialmente insediata la nuova governance dell’Epap, Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale che riunisce i professionisti attuari, chimici, fisici, agronomi, forestali e geologi.Particolarmente significativa, in questa tornata elettorale è stata la presenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it