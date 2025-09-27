Tre film e 5 serie tv da vedere questo weekend

Cari spettatori, è arrivato l'autunno quindi mettetevi comodi sul vostro divano o sulle poltrone del cinema più vicino a casa vostra e preparatevi ad addentrarvi in tante nuove storie sul piccolo e sul grande schermo. Questo weekend, al cinema c'è Leonardo di Caprio, il film su Gaza che ha vinto. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: film - serie

Film tratti da serie tv che hai dimenticato

Superman e il mistero della sua identità segreta nei film e nelle serie dc

Film e serie di wonder woman da non perdere tra la fine del dceu e il inizio del dc universe

ICYMI: Le serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset Vai su Facebook

Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a ottobre 2025 - X Vai su X

Calcio a 5 serie C1. Tre colpi di mercato. Il Forlì sarà più giovane - Si sta completando la rosa del Forlì Calcio a Cinque in vista del prossimo campionato di serie C1. Segnala ilrestodelcarlino.it

Con «Ricomincio da tre» l'Italia si innamorò di Troisi - Poche volte avviene un colpo di fulmine tra il pubblico e un attore che conquista all’improvviso il cuore della platea: è successo nel 1981 con Ricomincio da tre, il primo film di e con il 28enne ... Da corriere.it