Tre Bicchieri 2026 i 18 migliori vini dell’Umbria premiati dal Gambero Rosso
Il massimo riconoscimento, lo diciamo sempre, è solo la punta dell’iceberg di una regione in cui si beve alla grande e si spende davvero il giusto, che di questi tempi non guasta affatto. Ecco i vini dell'Umbria sul gradino più alto del nostro podio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: bicchieri - migliori
Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Sicilia premiati dal Gambero Rosso
Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Liguria premiati dal Gambero Rosso
Tre Bicchieri 2026, i migliori vini dell’Abruzzo premiati dal Gambero Rosso
Tre Bicchieri 2026, i migliori vini dell'Alto Adige premiati dal Gambero Rosso Le 24 etichette che hanno ottenuto il massimo riconoscimento confermano l'ottimo lavoro svolto nella regione da cooperative e piccole aziende - X Vai su X
Anche quest’anno sono stati assegnati i Tre Bicchieri, riconoscimento massimo assegnato dalla prestigiosa Guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso che ha premiato, come ogni anno, numerose eccellenze vinicole italiane. Scopriamo i vini che hanno otte Vai su Facebook
Tre Bicchieri 2026, i 13 migliori vini del Trentino premiati dal Gambero Rosso - Quello che viene fuori dalla Guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso è un territorio in continua ascesa, a partire dalle bollicine, che qui possono vantare un terroir unico, ma ottimi risultati ven ... gamberorosso.it scrive
Tre Bicchieri 2026, i migliori vini dell'Alto Adige premiati dal Gambero Rosso - Le 24 etichette che hanno ottenuto il nostro massimo riconoscimento confermano l'ottimo lavoro svolto nella regione da cooperative e piccole aziende per valorizzare sempre più il binomio vigneto vitig ... Scrive gamberorosso.it