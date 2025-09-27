Tre anni di silenzio | perché Netflix ignora il capolavoro horror di Guillermo del Toro?

Tre anni sono un’eternità nel mondo dello streaming, eppure i fan dell’horror si trovano ancora a scrutare l’orizzonte, in attesa di un segnale da Netflix. Il silenzio assordante riguarda una delle antologie più celebrate degli ultimi tempi: Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro. Un vero e proprio gioiello macabro, plaudito dalla critica con un impressionante 93% su Rotten Tomatoes e apprezzato dal pubblico, che a distanza di anni dalla sua acclamata uscita, rimane in un limbo frustrante, senza rinnovo né cancellazione ufficiale. Concepita come l’equivalente horror di Ai confini della realtà, la serie ha saputo conquistare un folto seguito di culto grazie alla sua capacità di offrire storie inventive e uniche, dando al contempo una piattaforma a registi emergenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Tre anni di silenzio: perché Netflix ignora il capolavoro horror di Guillermo del Toro?

In questa notizia si parla di: anni - silenzio

Aurora scomparsa a 17 anni, tre giorni di silenzio: “Quell’ultima immagine…”. Si teme il peggio

Nour e un inferno di botte lungo 25 anni: “In silenzio per proteggere i figli”. Il marito padrone finisce in cella

Oasis, la leggenda è tornata: reunion storica e commozione a Cardiff dopo 16 anni di silenzio

Un silenzio, lungo cinque anni, che sta finalmente per rompersi. #JoelCoen è pronto per tornare sul grande schermo, nel 2026, con un nuovo progetto Dopo la "separazione temporanea" concordata insieme al fratello Ethan, con cui ha scritto pagine di storia - X Vai su X

Non lasciare che il silenzio diventi un ostacolo. Dopo i 50 anni l’udito merita un check-up: approfitta degli Open Day gratuiti organizzati all'INI Grottaferrata. Prossime date: 2 ottobre | 6 novembre | 4 dicembre 2025 (09:00 – 13:00). Visita audiologica + Esa - facebook.com Vai su Facebook

Macron chiama Putin dopo tre anni di silenzio per non farsi mettere all’angolo da Trump nei negoziati: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - 00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Da fanpage.it

Putin-Macron, prima telefonata dopo tre anni di silenzio - È durata oltre due ore la telefonata tra i presidenti di Francia e Russia, Emmanuel Macron e Vladimir Putin, sulle crisi in Iran e in Ucraina. milanofinanza.it scrive