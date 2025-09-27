Tre anni di silenzio | perché Netflix ignora il capolavoro horror di Guillermo del Toro?

27 set 2025

Tre anni sono un’eternità nel mondo dello streaming, eppure i fan dell’horror si trovano ancora a scrutare l’orizzonte, in attesa di un segnale da Netflix. Il silenzio assordante riguarda una delle antologie più celebrate degli ultimi tempi: Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro. Un vero e proprio gioiello macabro, plaudito dalla critica con un impressionante 93% su Rotten Tomatoes e apprezzato dal pubblico, che a distanza di anni dalla sua acclamata uscita, rimane in un limbo frustrante, senza rinnovo né cancellazione ufficiale. Concepita come l’equivalente horror di Ai confini della realtà, la serie ha saputo conquistare un folto seguito di culto grazie alla sua capacità di offrire storie inventive e uniche, dando al contempo una piattaforma a registi emergenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

