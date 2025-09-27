Trattamenti Spa d'autunno | cinque mete da conoscere

Che siano per poche ore o abbinati a qualche giorno in un retreat fuori città, i trattamenti Spa d’autunno sono sempre una buona idea quando il bisogno di ritagliarsi qualche momento di relax si abbina al desiderio di sensazioni avvolgenti, magari da trovare in un massaggio viso e corpo oppure in una piscina riscaldata immersa in un’atmosfera idilliaca. Relax e benessere all’Olympic Spa Hotel, sulle Dolomiti. Per gli amanti della montagna, l ‘Olympic Spa Hotel di Vigo di Fassa potrebbe essere la destinazione perfetta. Ai piedi delle Dolomiti, che in autunno offrono uno spettacolo unico grazie ai colori del foliage, la struttura in provincia di Trento propone diversi pacchetti fronte benessere, tutti scanditi dai ritmi lenti, ideali per dare agli ospiti la possibilità di riconnettersi con la natura e con se stessi. 🔗 Leggi su Amica.it

