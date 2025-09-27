Trasferta vietata ai residenti in provincia Oggi e con l’Inter stop ai tifosi grigiorossi

Reduce (negli ultimi anni tra Serie B e C) da cinque vittorie consecutive sul Como, la Cremonese vuole provare a prolungare la striscia. Ma sia oggi contro i lariani, sia nella successiva trasferta (ancora più complessa) contro l’Inter a San Siro i grigiorossi non potranno contare sui propri tifosi. Le prefetture di Como e Milano hanno infatti decretato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi grigiorossi residenti a Cremona e provincia. Le autorità meneghine hanno espressamente sottolineato che va data priorità "alle preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

