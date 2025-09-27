Trasferta vietata ai residenti in provincia Oggi e con l’Inter stop ai tifosi grigiorossi
Reduce (negli ultimi anni tra Serie B e C) da cinque vittorie consecutive sul Como, la Cremonese vuole provare a prolungare la striscia. Ma sia oggi contro i lariani, sia nella successiva trasferta (ancora più complessa) contro l’Inter a San Siro i grigiorossi non potranno contare sui propri tifosi. Le prefetture di Como e Milano hanno infatti decretato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi grigiorossi residenti a Cremona e provincia. Le autorità meneghine hanno espressamente sottolineato che va data priorità "alle preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trasferta - vietata
PSG multato dopo la finale di Champions: 148.000 euro e rischio trasferta vietata
Coppa Italia. Niente Torino per il tifo gialloblù. Trasferta vietata dalla Prefettura
Casertana, trasferta vietata a Benevento: arriva l’ufficialità
+++TRASFERTA VIETATA PER I TIFOSI DEL BARLETTA A MANFREDONIA: DERBY AL "MIRAMARE" IN DIRETTA DOMENICA SU TELESVEVA DALLE ORE 15.15+++ - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli-#Francoforte, vietata la trasferta ai tifosi tedeschi - X Vai su X
Trasferta vietata ai residenti in provincia. Oggi e con l’Inter stop ai tifosi grigiorossi - Reduce (negli ultimi anni tra Serie B e C) da cinque vittorie consecutive sul Como, la Cremonese vuole provare ... Si legge su msn.com
Vietata ai tifosi cremonesi anche - Dopo la trasferta di Como, è stata vietata anche la trasferta di Milano per la sfida contro l’Inter a tutti ... Lo riporta cremonaoggi.it