transizione ecologica un pre festival per raccontarla

È approdato in città il Pre Festival della Transizione Ecologica, l’anteprima della rassegna che da quattro anni si svolge a Firenze. La due giorni empolese mette al centro sostenibilità, cambiamento climatico, migrazioni e inclusione sociale, con un programma che intreccia cinema, incontri, stand e musica. L’apertura è avvenuta ieri, nella sala Il Momento di via del Giglio con la proiezione di Food for Profit, il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo d’Ambrosi che indaga il legame tra industria della carne, lobby e potere politico. Oggi in piazza del Popolo diventerà il cuore pulsante dell’iniziativa con stand dedicati alla transizione ecologica: presenti Altromercato, Banca Etica, Golem, Menabòh, Nonlobuttovia, Oxfam Italia, Progetto Sai Empolese Valdelsa, Scomodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

