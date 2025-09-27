Trailer di the mandalorian e grogu | domande sui mandaloriani in star wars
Il primo trailer di The Mandalorian e Grogu ha acceso nuovi interrogativi sulla presenza dei Mandaloriani nel periodo della saga di Star Wars. La clip, ricca di scene ad alta tensione, mostra Din Djarin impegnato in una missione che coinvolge un AT-AT, richiamando un celebre omaggio a L’Impero Colpisce Ancora. Questo reveal ha amplificato l’interesse verso la reale portata del ruolo dei guerrieri Mandaloriani nel contesto storico dell’universo. scena di azione e rischio mandaloriano: una dimostrazione della loro potenza. Per la prima volta, si assiste alla ricostruzione di un’operazione sotto copertura all’interno di un enorme AT-AT, grazie alla creazione di una replica a dimensione reale realizzata per le esigenze della produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
