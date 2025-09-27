Tragico schianto in scooter palloncini in cielo e fumogeni | in tanti per l' ultimo saluto a Federico

E' stato dato l’ultimo saluto da familiari, parenti, amici e da tutta la comunità di Trarivi e Montescudo a Federico Morvillo, il 29enne morto negli sviluppi di un tragico incidente stradale domenica 21 settembre a Ospedaletto di Coriano. “La famiglia e i parenti ringraziano tutti per aver. 🔗 Leggi su Riminitoday.it