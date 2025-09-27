Tragico schianto in scooter palloncini in cielo e fumogeni | in tanti per l' ultimo saluto a Federico
E' stato dato l’ultimo saluto da familiari, parenti, amici e da tutta la comunità di Trarivi e Montescudo a Federico Morvillo, il 29enne morto negli sviluppi di un tragico incidente stradale domenica 21 settembre a Ospedaletto di Coriano. “La famiglia e i parenti ringraziano tutti per aver. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: tragico - schianto
Azzano, tragico schianto in via Papa Giovanni: muore una motociclista di 51 anni
Tragico incidente a Bagnolo Cremasco: motociclista 39enne muore dopo lo schianto contro il guardrail
Tragico schianto in auto con i figlioletti, Manuela morta a 29 anni dopo una settimana di agonia
Buca fatale: tragico incidente stradale, lo schianto contro un albero e poi contro un’auto in transito Esattamente dieci anni fa, il 20 settembre, anche il fratello Gabriele perse la vita in un incidente stradale - facebook.com Vai su Facebook
Tragico schianto tra scooter e trattore: sedicenne muore sul colpo a Verona - Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, in località Azzago, frazione del comune di Grezzana, in provincia di Verona. Secondo fanpage.it
Lido di Venezia, schianto fra due scooter: muore un 74enne, ferito un 60enne - Il ferito, trasportato all’ospedale Civile, non è in pericolo di vita ... Da rainews.it